Министр здравоохранения Башкортостана не исключил возврат коронавирусных ограничений

Министр здравоохранения республики Максим Забелин 24 декабря на брифинге ответил на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время какие-то дополнительные ограничительные меры, связанные с пандемией.
«Один из прогнозов, в котором мы опираемся на мнения экспертов и динамику распространения, которая сейчас есть, – к началу второго полугодия 2021 года, благодаря массовой иммунизации и мероприятиям, проводимым как в республике, так и по России в целом, удастся свести на нет явление пандемии.
Будут ли новые ограничения – здесь вопрос довольно сложный, это завит от эпидемиологической ситуации. Можете отмотать немного времени назад, когда ужесточался режим для той или иной категории граждан. Вводилось дистанционное образование для школьников, в том числе в некоторых отдельных районах. Поэтому я не исключаю, что новые меры будут, если будет ухудшение эпидемиологической ситуации.
В ближайшее время, я думаю, никаких дополнительных ограничений вводиться не будет, первым критерием будет то, как пройдут выходные», – ответил Максим Забелин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.