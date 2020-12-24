Министр здравоохранения Башкортостана не исключил возврат коронавирусных ограничений

«Один из прогнозов, в котором мы опираемся на мнения экспертов и динамику распространения, которая сейчас есть, – к началу второго полугодия 2021 года, благодаря массовой иммунизации и мероприятиям, проводимым как в республике, так и по России в целом, удастся свести на нет явление пандемии.

Будут ли новые ограничения – здесь вопрос довольно сложный, это завит от эпидемиологической ситуации. Можете отмотать немного времени назад, когда ужесточался режим для той или иной категории граждан. Вводилось дистанционное образование для школьников, в том числе в некоторых отдельных районах. Поэтому я не исключаю, что новые меры будут, если будет ухудшение эпидемиологической ситуации.

В ближайшее время, я думаю, никаких дополнительных ограничений вводиться не будет, первым критерием будет то, как пройдут выходные», – ответил Максим Забелин.