31 декабря в Башкортостане объявили выходным днем

Соответствующее распоряжение уже подписал Радий Хабиров, оно вступило в силу. Рабочий день с 31 декабря официально переносится на субботу, 26 декабря.

Стоит отметить, что это решение носит обязательный характер только для людей, работающих в государственных органах республики, для остальных работодателей – рекомендательный характер. Все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.

В 2021 году официальные новогодние выходные продлятся с первого по восьмое января. Девятое и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, так что на работу люди выйдут только 11 января.