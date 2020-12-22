В Башкортостане могут снова появиться вытрезвители

В России количество вытрезвителей сокращалось с середины 90-х годов, и как явление они исчезли к 2011 году. Считается, что это привело к росту преступности.
Вытрезвитель – это медицинское учреждение, в которое полиция доставляет людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Там их задерживают до отрезвления, досматривают врачи и полиция, которая впоследствии выписывает штраф.
Госдума приняла закон, позволяющий регионам возрождать практику применения вытрезвителей. Когда ее подхватят в Башкортостане – пока неизвестно.
Кроме того, полиция теперь официально наделена правом доставлять в такие учреждения людей, «находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Один из авторов законопроекта Василий Пискарев заявил, что это «в первую очередь гуманитарная и профилактическая мера», так как люди в таком состоянии часто становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице.
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