В Башкортостан прибыла новая партия вакцины от коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Вакцинацию проходят врачи, учителя, сотрудники МФЦ и МВД.

Также Забелин отметил, что до конца года Минздрав должен доставить еще одну партию в 1200 доз вакцины. Кроме того, в республике создан шестинедельный резерв лекарств, так что даже с учетом возможного роста заболеваемости, лекарств должно хватить до конца января.

Препарат «Спутник V» предназначен только для людей от 16 до 60 лет. Беременным и кормящим женщинам его вводить также не будут.

Вакцинация проходит в два этапа, после первого укола должен пройти 21 день. В случае острой реакции на первый ввод препарата второй укол делать не будут.

Иммунитет формируется в течение 21 дня после первого укола и еще 21 дня после второго, то есть в безопасности человек будет только через 42 дня с начала вакцинации.

Перед вакцинацией пациент заполнит анкету и получит памятку о поведении: в течение трех дней не рекомендуется мочить место прививки, посещать сауну и баню, а также на все время формирования иммунитета – употреблять алкоголь. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что лучше воздержаться от употребления алкоголя и за две недели до вакцинации, то есть в общей сложности – на 56 дней.