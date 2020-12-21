В Башкортостане начали выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми

Выплаты стартовали 21 декабря, оповещения о зачислении денег поступают на телефоны получателей.

Пособие начисляется по принципу «социального казначейства», то есть никаких заявлений и справок подавать не нужно. Оно полагается каждой семье республики с детьми до семи лет включительно. Это единоразовая выплата.

Размер – по пять тысяч рублей на каждого ребенка, которому еще не исполнилось восемь лет. Владимир Путин назвал это «скромным новогодним подарком детям от государства».