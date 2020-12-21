В Башкортостане начали выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми

Озвученная президентом России Владимиром Путиным на 16-й ежегодной пресс-конференции мера поддержки семей с малолетними детьми начала реализовываться в Башкортостане.
Выплаты стартовали 21 декабря, оповещения о зачислении денег поступают на телефоны получателей.
Пособие начисляется по принципу «социального казначейства», то есть никаких заявлений и справок подавать не нужно. Оно полагается каждой семье республики с детьми до семи лет включительно. Это единоразовая выплата.
Размер – по пять тысяч рублей на каждого ребенка, которому еще не исполнилось восемь лет. Владимир Путин назвал это «скромным новогодним подарком детям от государства».
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