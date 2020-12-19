«Амбассадор Башкирии» Раис Габитов номинирован на Neforum Awards

Ежегодная конференция популярных блогеров Neforum номинировала на премию главу уфимского коммуникационного агентства Раиса Габитова.
«Ура! Я номинирован на Neforum Awards!
Это что-то вроде Оскара среди блогеров России (как раньше рынды в ЖЖ).
Даже быть в специальной номинации очень приятно», – сообщил Раис в Facebook. Он номинирован «за идею амбассадорства регионов».
Победителей объявят 20 декабря в 20.00 в прямом эфире NeForum Awards х Homo Science.
Раис Габитов – директор PR-агентства, развивающего проект «Digital Курултай» – форума, ежегодно объединяющего лучших спикеров в области медиа, PR и digital со всей России.
Также Раис занимается туристическим проектом «Большая Южно-Уральская тропа» – это 300-километровый пешеходный маршрут по живописным местам Башкортостана. Цель Раиса – охватить тропой весь Южный Урал.
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