«Амбассадор Башкирии» Раис Габитов номинирован на Neforum Awards

«Ура! Я номинирован на Neforum Awards!

Это что-то вроде Оскара среди блогеров России (как раньше рынды в ЖЖ).

Даже быть в специальной номинации очень приятно», – сообщил Раис в Facebook. Он номинирован «за идею амбассадорства регионов».

Победителей объявят 20 декабря в 20.00 в прямом эфире NeForum Awards х Homo Science.

Раис Габитов – директор PR-агентства, развивающего проект «Digital Курултай» – форума, ежегодно объединяющего лучших спикеров в области медиа, PR и digital со всей России.

Также Раис занимается туристическим проектом «Большая Южно-Уральская тропа» – это 300-километровый пешеходный маршрут по живописным местам Башкортостана. Цель Раиса – охватить тропой весь Южный Урал.