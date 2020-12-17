Семьи Башкортостана получат выплаты на детей до семи лет

Пособие полагается каждой семье республики с детьми до семи лет. Это единоразовая выплата.

Размер – по пять тысяч рублей на каждого ребенка указанного возраста. Владимир Путин назвал это «скромным новогодним подарком детям от государства».

В ходе пресс-конференции 17 декабря его несколько раз спрашивали о дополнительной поддержке семей с детьми. Когда именно перечислят деньги – пока неизвестно, выплаты могут задержаться, так как сначала средства должны поступить в республику.