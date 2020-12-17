Стало известно, сколько миллиардеров проживает в Башкортостане

По данным ФНС, в Башкортостане при населении порядка четырех миллионов человек зарегистрировано чуть меньше 30 тысяч миллионеров.

Доход свыше одного миллиарда рублей на первое декабря 2020 года (доходы за 2019 год) задекларировали десять человек, два года назад их было семь. Количество миллионеров также растет в последние годы и удвоилось за семь лет.

Ранее мы писали о том, что благодаря сделке с американским фондом Insight Partners, долларовым миллиардером стал уфимец Ратмир Тимашев.