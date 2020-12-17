В Башкортостане изменятся размеры МРОТ и прожиточного минимума

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому – исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.
Что это значит?
На данный момент МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя из стоимости потребительской корзины. При таком подходе рост этих показателей будет отставать от роста доходов населения в среднем.
Новым законом меняется сам принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума: теперь они зависят от медианной зарплаты и медианного дохода.
Что значит «медианный»?
Это условная линия, которая делит население страны ровно пополам: у половины населения доход ниже, у половины – выше.
Как изменятся МРОТ и прожиточный минимум?
МРОТ по России составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с прошлым методом расчета – вырастет на 5,5%.
Прожиточный минимум составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля (+3,7%). Его будут корректировать каждый год. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.
Когда вступят в силу изменения?
Уже первого января 2021 года.
На что это повлияет?
На зарплату примерно 3,9 млн жителей страны и на размер пособий, получаемых еще большим количеством людей.
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