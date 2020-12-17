В Башкортостане изменятся размеры МРОТ и прожиточного минимума

Что это значит?

На данный момент МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя из стоимости потребительской корзины. При таком подходе рост этих показателей будет отставать от роста доходов населения в среднем.

Новым законом меняется сам принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума: теперь они зависят от медианной зарплаты и медианного дохода.

Что значит «медианный»?

Это условная линия, которая делит население страны ровно пополам: у половины населения доход ниже, у половины – выше.

Как изменятся МРОТ и прожиточный минимум?

МРОТ по России составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с прошлым методом расчета – вырастет на 5,5%.

Прожиточный минимум составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля (+3,7%). Его будут корректировать каждый год. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Когда вступят в силу изменения?

Уже первого января 2021 года.

На что это повлияет?

На зарплату примерно 3,9 млн жителей страны и на размер пособий, получаемых еще большим количеством людей.