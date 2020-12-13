В Уфе ушла из жизни художница Ляля Галеева

Не стало одной из главных уфимских художниц и большого друга «Уфа.Собака.ru» Ляли Галеевой.
Об этом рассказали ее коллеги в соцсетях. По предварительной информации, 59-летняя художница скончалась в реанимации, куда попала из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Прощание состоится в понедельник, 14 декабря, в зале прощаний Южного кладбища с 14.00 до 16.00.
Ляля Галеева занималась живописью, скульптурой, графикой и керамикой, состояла с Союзе художников России, ее работы продавались по всему миру и выставлены в музеях России и Европы.
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