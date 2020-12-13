В Уфе ушла из жизни художница Ляля Галеева

Об этом рассказали ее коллеги в соцсетях. По предварительной информации, 59-летняя художница скончалась в реанимации, куда попала из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Прощание состоится в понедельник, 14 декабря, в зале прощаний Южного кладбища с 14.00 до 16.00.

Ляля Галеева занималась живописью, скульптурой, графикой и керамикой, состояла с Союзе художников России, ее работы продавались по всему миру и выставлены в музеях России и Европы.