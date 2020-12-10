Радий Хабиров: «Нам очень нужна новая партия вакцины от коронавируса»

«Ситуацию с коронавирусом мы характеризуем как довольно стабильную, прежде всего потому, что у нас достаточно серьезный запас коечного фонда. На этой неделе завершили строительство еще одного инфекционного госпиталя, то есть появилось дополнительно 350 коек, на следующей неделе начнем его заполнять.

Так что эта ситуация внушает нам определенный оптимизм. Мы начали выдавать бесплатные лекарства для тех, кто проходит амбулаторное лечение, уже несколько тысяч человек получает, что тоже очень серьезно нам помогает. Так что ситуацию, хоть она и непростая, мы характеризуем как стабильную.

Сейчас мы получили внушительную партию, 1200 вакцин, и до Нового года ждем еще одну. Уже начали вакцинировать, в первую очередь – медицинских работников, учителей, сотрудников правоохранительных органов.

Мы создали все условия для того, чтобы всю нынешнюю партию вакцины пустить в дело, и, подчеркиваю, ждем, что до Нового года еще одну партию пришлют, она нам очень нужна», – сказал Радий Хабиров в интервью.