В Уфе запустят программу помощи жертвам домашнего насилия

18 декабря в 19.00 и 19 декабря в 15.00 в лайфстайл-центре «Башкирия» (Мендеелеева, 205а, первый этаж) пройдут лекции по темам:

– Особенности поведения «жертва-агрессор»;

– Смысл насилия и зависимого поведения. Виды насилия. Цикл насилия;

– Распознавание признаков приближающегося насилия;

– Выработка стратегий поведения женщины с агрессором;

– Помощь детям в ситуации агрессии в семье;

– Формирование грамотных навыков оказания самостоятельной первой помощи в случае насильственных действий со стороны агрессора.

Ведущие – психотерапевт, штатный сотрудник Республиканской психиатрической больницы Руслан Сайфуллин и анестезиолог-реаниматолог Марина Латушкова.

Для участия в программе нужно заполнить анкету тут и посетить обе лекции. Количество мест ограничено. За 2-3 дня до первой лекции с вами свяжутся организаторы и пригласят к участию.

Телефон для связи: 8 (917) 49-11-209.