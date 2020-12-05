В Уфе запустят программу помощи жертвам домашнего насилия

«Женское достоинство» – это бесплатная программа психологической помощи женщинам, подвергшимся домашнему насилию и находящимся в созависимых отношениях.
18 декабря в 19.00 и 19 декабря в 15.00 в лайфстайл-центре «Башкирия» (Мендеелеева, 205а, первый этаж) пройдут лекции по темам:
– Особенности поведения «жертва-агрессор»;
– Смысл насилия и зависимого поведения. Виды насилия. Цикл насилия;
– Распознавание признаков приближающегося насилия;
– Выработка стратегий поведения женщины с агрессором;
– Помощь детям в ситуации агрессии в семье;
– Формирование грамотных навыков оказания самостоятельной первой помощи в случае насильственных действий со стороны агрессора.
Ведущие – психотерапевт, штатный сотрудник Республиканской психиатрической больницы Руслан Сайфуллин и анестезиолог-реаниматолог Марина Латушкова.
Для участия в программе нужно заполнить анкету тут и посетить обе лекции. Количество мест ограничено. За 2-3 дня до первой лекции с вами свяжутся организаторы и пригласят к участию.
Телефон для связи: 8 (917) 49-11-209.
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