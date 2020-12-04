До какого числа продлятся новогодние каникулы в Башкортостане?

Официальные новогодние выходные продлятся с первого по восьмое января. Девятое и 10 января в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье, так что на работу люди выйдут только 11 января.

Ранее было принято решение, что, поскольку второе и третье января тоже выпадают на выходные, эти дни распределят, добавив по одному нерабочему дню в ноябрь (пятое число) и декабрь (31 число) 2021 года.

В ноябре правительству России предложили продлить новогодние каникулы на две недели, до 25 января, в связи с пандемией, однако там эту меру сочли избыточной.