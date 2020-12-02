Как будут работать кафе, рестораны и бары Башкортостана в новогоднюю ночь?

Радий Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и елок во всех населенных пунктах республики, чтобы рассредоточить людей во время празднеств. При этом основные площадки должны быть готовы к 10 декабря.

В детских садах можно будет проводить новогодние утренники, но только в своих группах и без участия родителей.

Все заведения общепита смогут работать в новогоднюю ночь круглосуточно, а в дни каникул – с 6.00 до 2.00. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также рекомендации республиканского Минторговли, которое должно разработать их в ближайшее время.