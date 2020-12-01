В Башкортостане продлен режим самоизоляции для пожилых людей

Радий Хабиров внес изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности. В них продлены некоторые ограничения.
Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции распространяется на:
– больных Covid-19;
– жителей с подозрением на коронавирус или находившихся в контакте с больным;
– пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;
– пожилых людей старше 65 лет;
– людей с хроническими заболеваниями, которые ставят их в группу риска.
Режим самоизоляции для людей, находящихся в социальных учреждениях, продлен до 31 декабря 2020 года.
Режим самоизоляции для людей 65+ тоже продлен до 31 декабря 2020 года.
Минобр Башкортостана будет самостоятельно определять районы, в которых все дети могут учиться очно.
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