В Башкортостане продлен режим самоизоляции для пожилых людей

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции распространяется на:

– больных Covid-19;

– жителей с подозрением на коронавирус или находившихся в контакте с больным;

– пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;

– пожилых людей старше 65 лет;

– людей с хроническими заболеваниями, которые ставят их в группу риска.

Режим самоизоляции для людей, находящихся в социальных учреждениях, продлен до 31 декабря 2020 года.

Режим самоизоляции для людей 65+ тоже продлен до 31 декабря 2020 года.

Минобр Башкортостана будет самостоятельно определять районы, в которых все дети могут учиться очно.