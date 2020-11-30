Радий Хабиров: «Нарушители санитарно-эпидемиологических правил будут штрафоваться и наказываться»

«Неприятная эта история со штрафами, с нарушениями, но мы фиксируем, что правоохранительные органы начали работать энергичнее. Уже более трехсот штрафов выписывается в день, и это число растет.

С одной стороны, это говорит о повышении эффективности, с другой – о том, что не все до конца уяснили ситуацию. Поэтому я, скажем так, приношу свои извинения, но здесь мы будем действовать в рамках закона, и те, кто нарушает санитарно-эпидемиологические правила, будут штрафоваться и наказываться.

Потому что если они себя и не берегут – пусть поберегут других», – сказал Радий Хабиров 30 ноября на совещании в правительстве.