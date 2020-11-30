Радий Хабиров: «Надо готовиться к массовой вакцинации от коронавируса»

«Надо потихоньку готовиться к массовой вакцинации от коронавируса. Нам Минздрав России обещает уже на следующей неделе новую партию вакцины.

Объемы пока непонятны, но это уже будут не единицы и не десятки, а тысячи, и мы по крайней мере тех, кто на переднем крае работает, сможем вакцинировать. Тех, кто захочет этого.

Поэтому надо продумать логистику и правильное информационное сопровождение, чтобы люди понимали, что это дает. Люди, которые уже получили у нас вакцину, действительно не болеют.

Это важнейшее направление, вообще в целом с Минздравом надо активнее работать, потому что, наверное, все-таки решение всех наших проблем во многом зависит от вакцинации», – сказал Радий Хабиров.