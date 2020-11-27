В Башкортостане проходит конкурс для фотографов

Лучшие работы будут транслировать на светодиодных панелях, размещенных на площадке. Авторов фотографий, участвующих в электронном биеналле, ждет денежная премия, а победителя пригласят на торжественное мероприятие для вручения главного приза.

Открытие выставки запланировано на 4 декабря в рамках V Общероссийского юридического форума «Конституция 2020: эволюция публичной власти». На пленарном заседании в формате дискуссии ведущие юристы России обсудят влияние поправок на региональное законодательство, а обсудить реформу Конституции и ее первые результаты в Уфу приедут ученые, практики, представители законодательной власти и органов местного самоуправления. Кроме выставки на форуме будут презентованы online-игра Legal Battle и первая в России QR-Конституция.

Все направленные фотографии могут быть использованы только в рамках данной выставки. Количество работ от одного участника не ограничено. Прием заявок завершится 30 ноября.