Истории «Героев нашего времени» рассказали телезрителям

Зрители узнали имена настоящих героев из Карачаево-Черкесии, Свердловской области, Дагестана, Москвы, Калининграда, Омска, Краснодара, Челябинска, Великого Новгорода и других городов.

Трансляция началась в 10 утра 21 ноября и продлилась весь день, в официальной группе телеканала ее посмотрело более трехсот тысяч человек.

«Вся Уфа» проводит также церемонию награждения героев: в 2020 году бронзовые статуэтки будут вручались в номинациях: «Благотворитель года», «Меценат года», «Доброе дело», «Храброе сердце», «Социальная акция года», «Спорт без границ», «Сильные духом» и «Взрослый поступок маленького человека».