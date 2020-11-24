Как в Башкортостане получить компенсацию взносов на капремонт и кому она полагается?

Компенсация полагается всем льготным категориям граждан – ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, труженикам тыла, ветеранам труда и так далее.

Также возвращают деньги собственникам квартир старше 70 лет (50%) и старше 80 лет (100%).

Стоит отметить, что речь идет именно о компенсации, то есть сначала нужно уплатить взнос полностью по квитанции. Решение о назначении компенсации принимается Республиканским центром соцзащиты населения, телефон: +7 (347) 223-52-29.

Узнать о своих правах на государственную социальную помощь можно на сайте ГКУ РЦСПН при помощи сервиса «Интерактивный консультант».