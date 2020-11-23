В Башкортостане людей 65+ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Радий Хабиров отметил, что, несмотря на обязательную самоизоляцию для людей 65+, заболеваемость в этой категории населения уменьшилась всего на два процента за две недели.

«Это говорит о том, что мы недорабатываем, деятельность Минтруда, межведомственных групп неэффективна», – сказал глава республики, напомнив, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы.

В связи с этим Хабиров поручил усилить контроль над соблюдением самоизоляции для людей 65+ и пересмотреть ситуацию со штрафами.