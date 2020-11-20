В Башкортостане более 100 человек оштрафованы за неношение масок в транспорте

Всего, по информации Минтранса Башкортостана, с начала пандемии было проведено 266 проверок пассажиров общественного транспорта.

По итогам рейдов составлено 127 протоколов. С началом второй волны коронавируса рейды, в том числе в торговых центрах и магазинах, возобновились в Уфе. Радий Хабиров недавно заявил, что ежедневно штрафы выписывают порядка 200 человек.

Штрафы за нарушение масочного режима составляют: от одной до трех тысяч рублей для граждан (за повторное нарушение – от трех до пяти тысяч рублей), от пяти до 15 тысяч рублей для должностных лиц (15-30 тысяч рублей) и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц (100-200 тысяч рублей).