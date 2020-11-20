В Башкортостане изменится процедура развода

В России продолжается оптимизация бюрократической системы. Некоторые бумажные документы выводятся из оборота.
Как сообщают российские СМИ, в скором времени при разводе супругам перестанут выдавать бумажные свидетельства о расторжении брака.
Их можно будет получить в цифровом виде. Все уже существующие свидетельства с 1926 года будут оцифрованы. При этом свидетельства о заключении брака в обозримом будущем продолжат выдавать на бумажных бланках.
Правительство планирует постепенно отказаться от нескольких видов бланков в сфере ЗАГС, вся информация будет храниться в общей базе и получаться автоматически через систему взаимодействия ведомств.
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