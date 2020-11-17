В Башкортостане расширят программу выплат для семей с детьми

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении еще 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Общий бюджет программы на 2020 год превысил 123 миллиарда рублей.

Это пособие полагается малоимущим семьям, чей доход не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи (то есть и на несовершеннолетних детей тоже). Размер – половина прожиточного минимума (5 038,5 рубля в Башкортостане).

С первого ноября правительство облегчило подачу документов на получение пособия, а также был расширен круг получателей. Всего по России на выплаты претендует более 4,2 миллиона человек.