Куда обратиться, если отказываются класть в больницу с коронавирусом в Уфе?

Ситуационный антиковидный центр принимает звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

Номер един для всех районов республики – 8 (347) 218-19-19.

Сто операторов принимают звонки и консультируют по следующим вопросам:

– стационарная и амбулаторная помощь для больных коронавирусом;

– скорая помощь;

– доставка лекарств;

– результаты тестов на Covid-19;

– где сделать КТ;

– другие вопросы, связанные с коронавирусом.

Центр взаимодействует с Минздравом, Роспотребнадзором, Росздравнадзором и другими организациями, при необходимости вас свяжут с ними.

Номера других «горячих линий»:

– 1301 – вызов врача на дом;

– 103 – вызов скорой помощи;

– 8 (347) 286-58-27 и 8 (347) 279-91-20 – по вопросам коронавирусной инфекции;

– 8-800-201-89-03 – доставка продуктов и лекарств гражданам 65+ и хронически больным, находящимся в самоизоляции;

– 8-800-775-00-14 – доставка продуктов и лекарств, вынос мусора для людей, находящихся на самоизоляции (с 9.00 до 18.00).