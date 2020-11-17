Куда обратиться, если отказываются класть в больницу с коронавирусом в Уфе?

Для этих целей был создан Ситуационный антиковидный центр, он уже начал работу в уфимском Конгресс-холле «Торатау».
Ситуационный антиковидный центр принимает звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных.
Номер един для всех районов республики – 8 (347) 218-19-19.
Сто операторов принимают звонки и консультируют по следующим вопросам:
– стационарная и амбулаторная помощь для больных коронавирусом;
– скорая помощь;
– доставка лекарств;
– результаты тестов на Covid-19;
– где сделать КТ;
– другие вопросы, связанные с коронавирусом.
Центр взаимодействует с Минздравом, Роспотребнадзором, Росздравнадзором и другими организациями, при необходимости вас свяжут с ними.
Номера других «горячих линий»:
– 1301 – вызов врача на дом;
– 103 – вызов скорой помощи;
– 8 (347) 286-58-27 и 8 (347) 279-91-20 – по вопросам коронавирусной инфекции;
– 8-800-201-89-03 – доставка продуктов и лекарств гражданам 65+ и хронически больным, находящимся в самоизоляции;
– 8-800-775-00-14 – доставка продуктов и лекарств, вынос мусора для людей, находящихся на самоизоляции (с 9.00 до 18.00).
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