Что делать, если необходима госпитализация и не с кем оставить ребенка в Башкортостане?

В случае госпитализации и отсутствии возможности лечь в больницу с ребенком родители могут через лечащего врача обратиться в службу семьи, социальный приют или орган опеки и попечительства.

На период госпитализации родителей детей старше трех лет могут поместить в центры «Семья». Будет необходим небольшой пакет документов, в том числе заявление на предоставление социальных услуг и документ, подтверждающий факт, что семья нуждается в помощи (направление на госпитализацию, командировочный лист и так далее).

Там ребенок будет на полном государственном обеспечении: ему предоставят шестиразовое питание, одежду и обувь по сезону, а также возможность общаться с родными. Школьники продолжат обучение.