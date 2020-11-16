В Башкортостане ограничили продажу энергетиков

Теперь запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, а также на территории школ, больниц, организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений.

Соответствующий закон был подписан Радием Хабировым, опубликован пятого и вступил в силу 15 ноября. Подобные меры за последнее время приняты в половине регионов страны.

К безалкогольным тонизирующим напиткам относятся только так называемые энергетики, запрет не коснется кофе и чая, кофейных и чайных напитков. Чрезмерное потребление энергетиков вызывает зависимость, наносит вред психике и сердечно-сосудистой системе ребенка.