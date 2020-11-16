В Башкортостане могут ввести новые коронавирусные ограничения

16 ноября на совещании в правительстве Радий Хабиров поручил проработать новые меры в связи с приближающимися новогодними праздниками.

В течение ближайших дней ему подготовят перечень норм и запретов к Новому году, а также список мероприятий (детские елки и так далее), которые могут быть проведены в текущих условиях.

На сегодняшний день в республике ограничена работа заведений общепита: они должны закрывать кухню в 23.00 и закрываться полностью в 24.00. Проведение банкетов и корпоративов запрещено.