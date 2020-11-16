Радий Хабиров: «Ситуация с коронавирусом в Башкортостане стабильно тяжелая»

Глава республики Радий Хабиров 16 ноября на совещании в правительстве прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе.
«Мы ситуацию в республике характеризуем как стабильно тяжелую. Каждый день фиксируем более ста заболевших, несколько человек в течение недели умирает.
Мы не видим резких скачков вверх, и я полагаю, что в случае соблюдения всех мер, которые мы приняли, в какой-то момент рост количества заболевших остановится. Но это займет время», – сказал Радий Хабиров.
Также глава республики распорядился расширять коечный фонд и запас лекарств в преддверии новогодних праздников.
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