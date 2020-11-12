Covid-19 в Башкортостане: дефицит лекарств, вспышка в интернате

1. 12 ноября, во Всемирный день борьбы с пневмонией, в республике зафиксировано 315 новых пациентов с этим заболеванием за сутки.

Суточный прирост больных коронавирусом составил 110 человек, 285 лечатся в стационарах, из них 27 – в тяжелом состоянии. Еще один человек скончался из-за последствий Covid-19, общее количество жертв с начала пандемии достигло 64.

2. Как сообщает Минздрав, республиканские лаборатории, проводящие анализы на Covid-19, перегружены. Сотрудники работают в четыре смены до ночи, за сутки проводится более 7,5 тысяч исследований. До конца года в Башкортостане откроют еще четыре лаборатории, которые будут заниматься только тестами на коронавирус.

3. На страницах Радия Хабирова появилось множество комментариев о нехватке лекарств в аптеках, в том числе антибиотиков и препаратов, применяемых при заражении коронавирусом. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в некоторых регионах действительно наблюдается дефицит лекарств от Covid-19, и что эта проблема решается.

4. В Серафимовском доме-интернате для детей с ограниченными возможностями в Туймазинском районе коронавирусом заразились 119 детей, как минимум восемь педагогов и 10 медработников. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на персонал учреждения.

У большинства детей болезнь протекает в легкой форме, их перевели на карантин в «красную зону». Всего в интернате находятся 289 детей.

В Минтруде, однако, заявляют, что коронавирус подтвердился только у троих детей, а среди взрослых заболевших нет.