В Башкортостане зафиксирован рекордный прирост пациентов с пневмонией за сутки

Всего за последние сутки в Башкортостане зафиксировано 337 новых пациентов с пневмонией (10 ноября – 299), 360 выписано (305). Для сравнения, в конце мая – начале июня фиксировалось по 27-118 новых пациентов с пневмонией ежедневно.

Суточный прирост больных коронавирусом составил 113 человек (105), 300 человек лечатся в стационарах (289), из них 27 в тяжелом состоянии (26), пятеро подключены к ИВЛ.

Также зарегистрирован еще один летальный случай из-за последствий Covid-19, общее количество жертв с начала пандемии достигло 63. Свободно 20,1% коечного фонда (18,2%).