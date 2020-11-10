В Башкортостане люди на самоизоляции могут заказать доставку продуктов на дом

Чтобы оставить заказ, нужно позвонить по телефону 8 (800) 775-00-14 в будние дни с 9.00 до 18.00.

На «горячей линии» принимают заявки на доставку продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости и на оказание услуг по выносу мусора. Заниматься доставкой будут добровольцы.

На данный момент к доставке уже подключились порядка 70 волонтеров на автомобилях, в том числе депутаты и их помощники, участники проекта «Наша забота».

В дневное время, с 11.00 до 13.00, людям на самоизоляции разрешается выходить из дома для прогулок и походов в магазины без ограничений.