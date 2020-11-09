Новые коронавирусные ограничения вводятся в Башкортостане

– Детям до 18 лет запрещено находиться в торговых центрах без сопровождения родителей.

– Заведения общепита будут работать с 6.00 до 24.00 (ранее – с 6.00 до 23.00), но после 23.00 новых гостей принимать запрещено. Кухня должна закрываться в 23.00.

– В кинотеатрах усилят контроль, максимальная заполняемость залов останется на уровне 30%.