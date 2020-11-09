В Башкортостане вводят обязательную самоизоляцию для некоторых категорий людей

В республике снова обязали людей в возрастной категории 65+ и страдающих хроническими заболеваниями оставаться дома. Ранее самоизоляция для них носила рекомендательный характер.
«Я сегодня подпишу указ, согласно которому жители республики старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут переведены на режим обязательной самоизоляции.
Это значит, что им нельзя будет находиться вне дома, за исключением того промежутка времени, который мы определим, и уважительных причин, которые мы определим. В противном случае они будут наказаны в административном порядке», – сказал Радий Хабиров девятого ноября на совещании в правительстве.
При этом Хабиров уточнил, что из этой нормы будут исключения:
– при наличии справки с работы работающие пожилые люди смогут не соблюдать самоизоляцию;
– с 11.00 до 13.00 люди 65+ смогут свободно передвигаться по городу без ограничений;
– на посещение больниц ограничения не распространяются.
Как ожидается, указ вступит в силу утром 10 ноября. Людям на самоизоляции будут помогать волонтеры.
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