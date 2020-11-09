В Башкортостане вводят обязательную самоизоляцию для некоторых категорий людей

«Я сегодня подпишу указ, согласно которому жители республики старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут переведены на режим обязательной самоизоляции.

Это значит, что им нельзя будет находиться вне дома, за исключением того промежутка времени, который мы определим, и уважительных причин, которые мы определим. В противном случае они будут наказаны в административном порядке», – сказал Радий Хабиров девятого ноября на совещании в правительстве.

При этом Хабиров уточнил, что из этой нормы будут исключения:

– при наличии справки с работы работающие пожилые люди смогут не соблюдать самоизоляцию;

– с 11.00 до 13.00 люди 65+ смогут свободно передвигаться по городу без ограничений;

– на посещение больниц ограничения не распространяются.

Как ожидается, указ вступит в силу утром 10 ноября. Людям на самоизоляции будут помогать волонтеры.