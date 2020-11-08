В Башкортостане амбулаторные пациенты будут получать препарат от коронавируса бесплатно

Недешевый препарат «Авифавир», помогающий больным коронавирусом, включен в программу обязательного медицинского страхования.
Препарат будет выдаваться строго по назначению лечащего врача и приниматься под его контролем.
Действующее вещество «Авифавира» – фавипиравир – было разработано в Японии для лечения гриппа. В отношении Covid-19 «Авифавир» значительных результатов не дает, но улучшает общее состояние больного и сокращает время болезни.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в аптеках «Авифавир» будет стоить порядка восьми тысяч рублей – примерно на 30% дешевле аналогов.
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