В Башкортостане более ста новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Седьмого ноября впервые этой осенью было зафиксировано более ста новых случаев заражения коронавирусом (103). В стационарах лечатся 259 человек, из них в тяжелом состоянии – 14, трое на ИВЛ.

Еще один человек скончался из-за последствий коронавируса, общее количество жертв достигло 59. Всего зафиксировано 10 летальных случаев за последние 15 дней.

Новых пациентов с внебольничной пневмонией – 296, шестого ноября было 297 человек. Для сравнения, две недели назад ежесуточный прирост составлял около 200 человек в среднем.