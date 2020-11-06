В Башкортостане вернут обязательную самоизоляцию для некоторых категорий людей

В республике снова обяжут людей в возрастной категории 65+ оставаться дома. На данный момент самоизоляция для пожилых носит рекомендательный характер.
Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на заместителя председателя Госсобрания Башкортостана Рустема Ахмадинурова.
Как ожидается, соответствующее решение будет принято уже наследующей неделе, после девятого ноября, и продлится как минимум до начала декабря.
На этот раз, в отличие от весенних ограничений, планируется введение «счастливых часов» для походов в магазины и аптеки в дневное время.
При этом Ахмадинуров подчеркнул, что эта мера коснется только людей 65+, возобновления всеобщей самоизоляции пока в планах нет.
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