В Башкортостане психологи проведут консультации по вопросам лечения от зависимостей и домашнего насилия

Основные темы:

– Как помочь близкому, находящемуся в алкогольной или наркотической зависимости?

– Что делать в ситуации семейного насилия?

– С чего начать, чтобы вернуться к нормальной жизни?

– Где могут предоставить профессиональную помощь на бюджетной основе?

В некоторых отделениях консультации пройдут в онлайн-формате. Уточнить расписание и местоположение можно на официальном сайте.