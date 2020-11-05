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В Башкортостане психологи проведут консультации по вопросам лечения от зависимостей и домашнего насилия

11 ноября во всех городах и районах республики пройдет День семейных консультаций. На вопросы жителей бесплатно ответят врачи-наркологи, психотерапевты, психологи и семейные медиаторы.

Основные темы: 

– Как помочь близкому, находящемуся в алкогольной или наркотической зависимости?

– Что делать в ситуации семейного насилия?

– С чего начать, чтобы вернуться к нормальной жизни?

– Где могут предоставить профессиональную помощь на бюджетной основе?

В некоторых отделениях консультации пройдут в онлайн-формате. Уточнить расписание и местоположение можно на официальном сайте.

Павел Авдеев,
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