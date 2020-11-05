11 ноября во всех городах и районах республики пройдет День семейных консультаций. На вопросы жителей бесплатно ответят врачи-наркологи, психотерапевты, психологи и семейные медиаторы.
В Башкортостане психологи проведут консультации по вопросам лечения от зависимостей и домашнего насилия
Основные темы:
– Как помочь близкому, находящемуся в алкогольной или наркотической зависимости?
– Что делать в ситуации семейного насилия?
– С чего начать, чтобы вернуться к нормальной жизни?
– Где могут предоставить профессиональную помощь на бюджетной основе?
В некоторых отделениях консультации пройдут в онлайн-формате. Уточнить расписание и местоположение можно на официальном сайте.
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