Covid-19 в Башкортостане: антирекорды, закрывшиеся рынки и видео из переполненного морга

1. С 30 октября суточный прирост больных коронавирусом составляет свыше 90 человек. Для сравнения, в августе было менее 40.

2. По состоянию на четвертое ноября: 97 новых пациентов с Covid-19, 261 человек лечится в стационарах, из них 17 – в тяжелом состоянии, трое на ИВЛ. Это новый антирекорд по суточному приросту в «осенней» волне коронавируса (предыдущий, 95 человек, был зафиксирован первого ноября).

3. Из-за последствий коронавируса в республике скончалась 42-летняя женщина, общее количество погибших достигло 56.

4. Новых пациентов с пневмонией – 279, 1919 человек за последние семь дней.

5. Как сообщает агентство «Башинформ», Минздрав назвал появившееся недавно в сети видео якобы из переполненного уфимского морга фейком:

«Судя по элементам пола и расположения коридоров, акцента говорящих и элементов фамилии, медицинская организация не относится к системе здравоохранения республики Башкортостан, персонал не может быть определен как сотрудники уфимских паталогоанатомических отделений», – заявил министр здравоохранения Максим Забелин.

6. ТЦ «Меркурий», ранее закрывшийся из-за санитарных нарушений по требованию Минторга, возобновил работу. Однако по той же причине закрылся Демский рынок, на его владельцев заведены дела об административных правонарушениях.