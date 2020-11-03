В Минздраве рассказали, сколько держится иммунитет к Covid-19

«Наши эксперты говорят, что у подавляющего большинства людей, которые перенесли инфекцию Covid-19, стабильный иммунитет сохраняется в течение не менее пяти-шести месяцев.

Как показали недавние исследования, опубликованные в рейтинговых научных журналах, иммунный ответ у более чем 90% участников в период с начала марта по сентябрь характеризовался как "высокий" или "достаточный". Концентрация некоторых видов антител, которые играют роль в начале болезни, снижается со временем, это естественный процесс», – сказал Максим Забелин.

Как сообщают мировые СМИ, повторные случаи заражения действительно встречаются, однако пока что их зафиксировано не так уж много.

По состоянию на третье ноября в Башкортостане официально подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 248 человек находятся на лечении в стационарах, из них 17 в тяжелом состоянии, трое на ИВЛ.