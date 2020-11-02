В Башкортостане занято 82% коечного фонда, класть в стационар будут только тяжелобольных

О нехватке мест в больницах второго ноября на совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. По его информации, коечный фонд в республике на данный момент занят на 82%, меньше всего мест осталось в Уфе.

При этом Радий Хабиров напомнил о решении Минздрава РФ, согласно которому в больницы кладутся только пациенты с тяжелыми осложнениями, остальные могут лечиться на дому, получая лекарства бесплатно. Он считает, что от 10 до 30 процентов людей, лежащих в стационарах, могли получить лечение амбулаторно.

В республике 226 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся на стационарном лечении, 193 из них – в тяжелом состоянии.