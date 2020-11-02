В правительстве Башкортостана обсудили перевод предприятий на удаленку

«Пока по всей стране идет рост распространения коронавируса, Москва его останавливает. Там продумано все, что связано с работой на удаленке.

У нас в Указе тоже есть рекомендация о переводе людей на удаленку, но эта норма носит рекомендательный характер. На данный момент я не могу перейти на обязывающий характер, потому что не вижу механизмов, которые позволят мне это контролировать в каждом отдельном случае. Поэтому окончательно мы такое решение не приняли.

Но я поручил в течение сегодняшнего дня представить мне предложения, что можно или нельзя с этим сделать. А пока тем, кому я, скажем так, не могу дать поручения, я настоятельно рекомендую в большей степени переходить на удаленку, в особенности переводить тех, кто наиболее уязвим к болезни», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики заявил, что планирует обсудить возможное возвращение обязательной самоизоляции для людей 65+.