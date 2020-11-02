Радий Хабиров: «Носить маски – это не рекомендательное, а законодательное требование»

«Мы еще в четверг в каждом городе создали межведомственные группы, которые занимаются тем, то контролируют ношение масок в общественных местах. И людей, которые не понимают или агрессивно себя ведут, они привлекают к штрафам.

У меня совсем нет желания получать эти штрафы, эти деньги никому не нужны, но если человек не понимает, нам придется поступать таким образом.

Я еще в пятницу поручил начиная с сегодняшнего дня каждый вечер предоставлять мне информацию о том, какие рейды прошли, сколько протоколов составлено и сколько человек привлечены.

Если я буду видеть, что эта работа не ведется или протоколов нет, а я тоже хожу по улицам и вижу, что довольно многие не выполняют эти правила, – буду понимать, что работа строится некачественно.

Всех жителей прошу очень внимательно к этому отнестись. Это уже не рекомендательное, а законодательное требование носить маски в общественных местах», – сказал Радий Хабиров.