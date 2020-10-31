Эльбрус Нигматуллин сдвинет с места 40-тонный самолет в уфимском аэропорту

В Instagram 46-летний Нигматуллин сообщил о том, что его новый рекорд – тяга авиалайнера весом 40 тонн на дистанцию 25 метров на скорость – будет установлен пятого ноября в аэропорту «Уфа».

Результат будет фиксировать президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

«Свой рекорд я хочу посвятить внезапно ушедшему от нас мэру города Уфа Мустафину Ульфату Мансуровичу», – сообщил Нигматуллин.