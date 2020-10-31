Четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин готовится к взятию нового рекорда в дисциплине силового экстрима Truck-pull.
Эльбрус Нигматуллин сдвинет с места 40-тонный самолет в уфимском аэропорту
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instagram.com/elbrus_nigmatullin
В Instagram 46-летний Нигматуллин сообщил о том, что его новый рекорд – тяга авиалайнера весом 40 тонн на дистанцию 25 метров на скорость – будет установлен пятого ноября в аэропорту «Уфа».
Результат будет фиксировать президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
«Свой рекорд я хочу посвятить внезапно ушедшему от нас мэру города Уфа Мустафину Ульфату Мансуровичу», – сообщил Нигматуллин.
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