Не внушающая оптимизма ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике вынуждает власти снова переносить возвращение детей в школы.
В Башкортостане продлены школьные каникулы
Первоначально планировалось, что школьники выйдут с каникул в четверг, пятого ноября, а в субботу снова уйдут на выходные.
По решению Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора каникулы продлены до понедельника, девятого ноября. В общей сложности школьники проведут вне учебного процесса три недели. Это решение не касается школ, которые учатся по триместрам. В них каникулы уже прошли и сейчас ученики посещают уроки в обычном режиме.
По словам Радия Хабирова, возвращение дистанционного формата обучения пока не рассматривается:
«Надеюсь, мы разорвем инкубационный период, и наши дети смогут нормально ходить в школы», – сказал Хабиров.
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