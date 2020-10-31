В Башкортостане продлены школьные каникулы

Первоначально планировалось, что школьники выйдут с каникул в четверг, пятого ноября, а в субботу снова уйдут на выходные.

По решению Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора каникулы продлены до понедельника, девятого ноября. В общей сложности школьники проведут вне учебного процесса три недели. Это решение не касается школ, которые учатся по триместрам. В них каникулы уже прошли и сейчас ученики посещают уроки в обычном режиме.

По словам Радия Хабирова, возвращение дистанционного формата обучения пока не рассматривается:

«Надеюсь, мы разорвем инкубационный период, и наши дети смогут нормально ходить в школы», – сказал Хабиров.