Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности. Они вступили в силу 28 октября.
В Башкортостане введен обязательный масочный режим
Согласно новой редакции документа:
– люди обязаны носить маски всюду за пределами своего дома, а в любых объектах торговли, МФЦ и финансовых организациях – надевать также перчатки;
– режим дезинфекции в общественном транспорте, торговых объектах и так далее должен быть усилен;
– усилятся проверки масочного режима, улицы будут патрулировать волонтеры и народные дружины, вернутся машины с громкоговорителями;
– увеличится охват тестирования до 150 на 100 тысяч населения.
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