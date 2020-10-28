В Башкортостане введен обязательный масочный режим

Согласно новой редакции документа:

– люди обязаны носить маски всюду за пределами своего дома, а в любых объектах торговли, МФЦ и финансовых организациях – надевать также перчатки;

– режим дезинфекции в общественном транспорте, торговых объектах и так далее должен быть усилен;

– усилятся проверки масочного режима, улицы будут патрулировать волонтеры и народные дружины, вернутся машины с громкоговорителями;

– увеличится охват тестирования до 150 на 100 тысяч населения.