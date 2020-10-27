В Башкортостане может измениться размер выплат семьям с детьми

По состоянию на 2020 год оплата больничного зависит от стажа: до пяти лет – 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, восемь лет и более – 100%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность пересмотра оплаты больничных родителям детей до семи лет – оплачивать 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа.

Эта мера еще не утверждена, ее рассмотрят и подготовят выводы к первому декабря. Кроме того, до августа 2021 года правительство изучит варианты адресной помощи для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.