Внесены изменения в режим повышенной готовности в Башкортостане

– Отменяются, либо переносятся все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 50 человек либо с участием представителей и других регионов РФ.

– «Необходимо соблюдать» режим самоизоляции пожилым людям старше 65 лет, беременным женщинам, а также тем, кто имеет хронические заболевания, за исключением походов в магазины, аптеки, салоны связи, поездок в сады, посещения кладбищ.

Работодатели обязаны обеспечить перевод этих людей на удаленку с полным сохранением заработной платы.

– Жители обязаны носить маски за пределами дома, а в магазинах, банках и МФЦ также использовать перчатки, повсеместно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, за исключением нахождения в такси.

– Работодателям «необходимо рассмотреть возможность» возложения на одного или нескольких сотрудников функции медицинских инспекторов (проверка масочного режима, температуры, дезинфекции и так далее) и обеспечить их работу.

– Обязательный режим самоизоляции также сохраняется в отношении тех, кто находится в социальных учреждениях, до 15 ноября включительно.

– Вместимость кинотеатров, театров и домов культуры сокращена с 50% до 30%.

– Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

– Перевозчики должны оптимизировать график движения транспорта таким образом, чтобы обеспечить возможность соблюдения пассажирами социальной дистанции.