В Башкортостане утверждена программа соцзащиты населения

Госпрограмма ориентирована прежде всего на приоритеты государства, главный из которых сегодня – улучшение демографической ситуации.

«Главным в области семейной политики, социальной поддержки и социального обслуживания населения мы считаем укрепление семейных ценностей и повышение социальной защищенности населения. Рассчитываем на увеличение рождаемости, прежде всего, доли третьих и последующих детей», – сказал замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Юрий Мельников.

Программа включает в себя комплекс выплат для семей с детьми. Сегодня в общей сложности в республике более 176 тысяч семей с детьми получают около 30 видов пособий. Различными мерами социальной поддержки пользуется каждый четвертый житель.