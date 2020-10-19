В Башкортостане утвержден порядок выплаты 250 тысяч рублей семьям с детьми

Постановление о порядке предоставления выплат подписано премьер-министром Андреем Назаровым. Это означает, что скоро начнется прием и рассмотрение заявлений.

Сумма – 250 тысяч рублей. Это альтернативный вариант, то есть семья может выбрать либо деньги, либо земельный участок. На сегодняшний день очереди на выдачу участка, особенно в крупных городах, просто огромны.

Эти деньги выдаются в виде сертификата. Куда подавать заявление и на что можно потратить их, мы писали ранее.

Сертификат действует только 18 месяцев, по обращению получателя в случае форс-мажорных обстоятельств его могут продлить еще на 12 месяцев. Если получатель не может воспользоваться свидетельством, то в течение 30 дней со дня истечения срока его действия может подать заявку в Минземимущество, и тогда за ним сохранится место в очереди на земельный участок.

Список документов, необходимых для применения выплаты, разнится в зависимости от целей, на которые вы хотите потратить деньги, его можно посмотреть тут (пункты 20-28).